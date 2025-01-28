Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Alınan bilgiye göre, Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun Limanı'ndaki Gemi Yangınına Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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