Samsun-Ordu yolunda üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun-Ordu kara yolu Gelemem mevkisinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun- Ordu kara yolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gelemem mevkisinde, Ordu'dan Samsun yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen sol şeritteki otomobil kontrolden çıkarak orta şeritte ilerleyen otomobile, bu araç da sağ şeritte seyreden minibüse çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle üç araç da yoldan çıkarak boş araziye girdi.
Kazada minibüste bulunan 1 yolcu ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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