Samsun Salıpazarı\'nda 756 kök Hint keneviri bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda bahçeye ekilmiş 756 kök Hint keneviri ele geçirildi. İkametlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan Ş.A. ile K.A. jandarmaya götürüldü.