Samsun Salıpazarı'nda 756 kök Hint keneviri bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun Salıpazarı'nda 756 kök Hint keneviri bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun Salıpazarı\'nda 756 kök Hint keneviri bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde bahçeye ekili 756 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda bahçeye ekilmiş 756 kök Hint keneviri ele geçirildi. İkametlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan Ş.A. ile K.A. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
SalıpazarıGüvenlik3. SayfaSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Salıpazarı'nda 756 kök Hint keneviri bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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