Samsun Salıpazarı'nda Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Samsun Salıpazarı'nda Yaz Spor Okulları Açıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, 12 farklı branşta en az 550 çocuğun yaz spor kurslarından faydalanacağını belirtti. Açılış törenine ilçe kaymakamı, belediye başkanı, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

27.06.2024 21:01
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, ilçe stadında düzenlenen törendeki konuşmasında, 12 branşta en az 550 çocuğun yaz spor kurslarından faydalanacağını söyledi.

Spor okullarında atletizm, basketbol, boks, cimnastik, futbol, geleneksel okçuluk, güreş, tenis, voleybol, fitness, aerobik ve yüzme olacağını anlatan Sağlam, "Özellikle yüzme branşına ilgi büyük. Çocuklara yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Spor okulları ile daha fazla çocuk ve gencimizin sporla bağımlılıklardan uzak şekilde sosyal hayata katılımının sağlanması amaçlanıyor." dedi.

???????Açılış töreni, spor branşlarının tanıtımının ardından sona erdi.

Törene Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefelet Kooperatifi Başkanı Adem Osma ile antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Salıpazarı'nda Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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