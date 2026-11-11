Samsun Salıpazarı\'ndaki Gastronomi Otağı\'nda makine ve ekipmanlar incelendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) destekleriyle hayata geçirilen Gastronomi Otağı projesinde makine ve ekipmanların yerinde kontrolü gerçekleştirildi.

İlçenin yöresel mutfak kültürünü yaşatmak, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla yürütülen projede çalışmalar devam ediyor.

TKDK desteğiyle temin edilen makine ve ekipmanların, KOOP-DES kapsamında sağlanan desteklerle tamamlandığı projede, Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ile imzalanan hibe sözleşmesi doğrultusunda inceleme yapıldı.

Salıpazarı'ndaki Kıl Çadır tesislerinde gerçekleştirilen incelemeye, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve Hatice Nazlı Saral katıldı.

Heyet, gastronomi merkezinde kullanılacak makine ve ekipmanları inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme programında Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Yerel Eylem Grubu (YEG) Başkanı Yılmaz Torun, YEG Müdürü Hatice Kurnaz, Kooperatif Başkanı Elif Yılmaz ve kooperatif ortakları da yer aldı.

Ziyarette, merkezin faaliyete geçmesiyle kadınların üretime katılımının artırılması, yerel ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesi ve ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik hedefler değerlendirildi.

Salıpazarı'nın geleneksel mutfak kültürünün korunmasını amaçlayan Gastronomi Otağı'nda, unutulmaya yüz tutan yöresel yemeklerin ve geleneksel tariflerin yeniden gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Kıl Çadır, değirmen kafe ve özel mutfak alanlarından oluşan merkezde, geleneksel lezzetlerin ziyaretçilere sunulması ve ilçeye özgü ürünlerin tanıtılması planlanıyor.

Kadın kooperatiflerinin üretim faaliyetlerine katkı sağlaması beklenen projenin, yerel istihdam ve kırsal kalkınmayı da desteklemesi amaçlanıyor. Makine ve ekipman kontrollerinde önemli bir aşamanın tamamlandığı Gastronomi Otağı'nın, kalan çalışmaların ardından hizmete açılması hedefleniyor.