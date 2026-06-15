Jandarma'nın 187. yılı dört ilde törenlerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma'nın 187. yılı dört ilde törenlerle kutlandı

Jandarma\'nın 187. yılı dört ilde törenlerle kutlandı
15.06.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenlerde çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Samsun'da şehitler için dua edilirken, Tokat'ta Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Samsun, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun'daki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesi okundu.

Törende konuşan Jandarma Albay Özkan Güneş, teşkilatın yıl dönümünü gurur, mutluluk ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programın ardından Kıranköy ve Asri mezarlıklarında şehitler için dua edildi.

Törene, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Koçak, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, askeri erkan, kurum temsilcileri ve jandarma personeli ile polisler katıldı.

Sinop

Sinop'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, diğer ilgililer ve askeri erkan katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet Uz'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene askeri erkan katıldı.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çetin ve beraberindekiler, Garnizon Şehitliği'ne ziyarette bulunarak, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Jandarma, Samsun, Güncel, Tokat, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma'nın 187. yılı dört ilde törenlerle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:20:43. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma'nın 187. yılı dört ilde törenlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.