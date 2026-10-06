Samsun Tekkeköy\'de biber yüklü kamyon refüje çarpıp yan yattı, 2 kişi yaralandı

Samsun Tekkeköy'de biber yüklü kamyon refüje çarpıp yan yattı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde saat 00.30 sıralarında biber yüklü kamyonun refüje çarpıp yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, yola saçılan biberler ekiplerce temizlendi ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kamyondan yola saçılan biberler ise ekipler tarafından temizlendi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. A.A.'nın kontrolünü yitirdiği biber dolu 55 K 2499 plakalı kamyon, refüje çarpıp yan yattı. Kamyondaki biberler, yola saçıldı. Kazada sürücü ile yanındaki B.Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yol, ekipler tarafından temizlenirken, kamyona ise vinç ize kaza yerinden kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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