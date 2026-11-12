Samsun Tekkeköy'de kurulacak HASDÖV, cerrahi alette ithal bağımlılığını azaltacak

Türkiye'nin önemli cerrahi alet üretim merkezlerinden Samsun'da, sektörün ithal yarı mamul ihtiyacını azaltmak amacıyla Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi (HASDÖV) projesi hayata geçiriliyor.

Yaklaşık 50 yıllık üretim geçmişine sahip kentte, 15 bin çeşit cerrahi alet üretilerek 170 ülkeye ihraç ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteği ve Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yürütücülüğünde hayata geçirilen projede, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) ile sektörde faaliyet gösteren firmalar da iştirakçi olarak yer alıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 40 dönümlük alanda kurulması planlanan HASDÖV'ün 2027 yılında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 338,6 milyon lira güncel yatırım maliyeti öngörülen merkezde, dört sıcak dövme hattıyla yılda 800 bin 280 parça üretilmesi planlanıyor. Tesisin savunma ve otomotiv sanayisine de hizmet vermesi amaçlanıyor.

Samsun'da cerrahi alet üretiminde kullanılan paslanmaz çelik ağırlıklı yarı mamul ihtiyacının yüzde 60'tan fazlası ithalat yoluyla karşılanıyor.

Merkezin faaliyete geçmesiyle ithalat bağımlılığının azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve üretim sırasında ortaya çıkan paslanmaz çelik atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması da planlar arasında.

Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, AA muhabirine, Samsun'un cerrahi alet üretiminde uluslararası pazarda önemli bir konuma ulaştığını söyledi.

Kentte üretimin robotik sistemler ve yeni teknolojilerle geliştiğini belirten Doğru, "Önceden 120 ülkeye ürün satıyorduk, şu anda 170 ülkeye mal satıyoruz. Avustralya'da, Amerika'da hekimler Samsun markasıyla, Samsun'un adıyla, Türkiye'nin adıyla ameliyatlarını yapar oldular." dedi.

Doğru, cerrahi alet üretiminde teknolojik dönüşüm yaşandığını aktararak, "Daha önceden hep emek yoğun bir sektördü. İşçiler günlerce uğraşıyordu bir aleti yapmak için. Artık robotik üretime de başladık. Daha hassas cihazları ve malzemeleri üretmeye başladık. Bu robotik üretimle beraber hata payları düştü. AR-GE birimleri kuruldu. Daha dijital, daha teknolojik ürünler üretmeye başladık." diye konuştu.

Samsun'da artık yalnızca cerrahi alet değil, ortopedik ve beyin cerrahisinde kullanılan implantlar, kişiye özel yüz implantları, infüzyon pompaları ve kemoterapi setlerinin de üretildiğini vurgulayan Doğru, bu ürünlerin ihracatının geliştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

"Hassas dövme tesisiyle dışa bağımlılık azalacak"

HASDÖV projesinin sektör açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacağına işaret eden Doğru, cerrahi alet üretiminde kullanılan hassas dövülmüş metal parçaların yurt dışından temin edildiğini aktardı. Doğru, şöyle devam etti:

"Bu hassas dövme projesinin önemi büyük. Çünkü hassas dövme olmadan cerrahi aletin ana maddesi üretilemezdi. Biz buradan dünyaya ihracat yaptıkça Almanlar da o hassas dövülmüş malzemenin bize satışını azaltmaya başladı. Devletimiz bunun önemini gördü ve bu tesisi Samsun'a kurma kararı aldı."

Tesisin üretim kapasitesini artıracağına ve yerli üretimi güçlendireceğine dikkati çeken Doğru, "Bu sistemin burada yapılmasının en büyük amacı hem seri üretimi artırmak hem de daha fazla ihtiyacı karşılamak. Dünyanın da ihtiyacını karşılamak. Bu tesisle beraber üretimin hızlanması ve yerlileşmenin artması sağlanacak. Biz bu işin rekabetini dünyayla yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.