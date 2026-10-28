Samsun Terme\'de anaokulu öğrencilerinin 8. geleneksel bayrak sergisi açıldı

Samsun Terme'de anaokulu öğrencilerinin 8. geleneksel bayrak sergisi açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulunun 8. Geleneksel Türk Bayrağı Sergisi açıldı. Öğrencilerin gösterilerinin ardından açılışı yapılan sergiye Kaymakam Can Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun ve protokol üyeleri katıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulunca 8. Geleneksel Şanlı Türk Bayrağı Sergisi açıldı.
Terme Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Gösterilerin ardından anaokulu öğrencilerinin hazırladığı Türk bayrağı temalı çalışmaların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Serginin açılışına Terme Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek sergiyi gezdi.
Kaynak: AA
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