Samsun'un Asarcık ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure ikram edildi.
Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası tarafından düzenlenen programda, Kaymakam Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Programa Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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