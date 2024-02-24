Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması için denetim yapıldı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması için denetim yapıldı

Samsun\'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması için denetim yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimde emniyet kemeri, seyir halinde telefonla konuşma, ışık ihlali, belge denetimi gibi konular kontrol edildi. 218 araç denetlenirken, 29 sürücüye toplam 54 bin lira ceza kesildi.

24.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:46
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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun- Sinop kara yolu Kelikler mevkisinde emniyet kemeri, seyir halinde telefonla konuşma, ışık ihlali, belge denetimi, araç ve sürücüleri denetledi.

Uygulama kapsamında 218 aracı denetleyen ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 29 sürücüye toplam 54 bin lira ceza kesti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması için denetim yapıldı - Son Dakika
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