Samsun'un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun'un doğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM, verilerine göre, halen Samsun'un doğusunda etkisini sürdüren kuvvetli yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor. MGM, ayrıca, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

MGM, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.