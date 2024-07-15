Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Samsun\'un Havza ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, şehitler için mevlit okundu, dua edildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ayrıca, Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kevser Camisi önünde açılan fotoğraf sergisi gezildi. Programa ilçe yöneticileri, güvenlik güçleri ve vatandaşlar da katıldı.

15.07.2024 14:50
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Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe mezarlığındaki şehitlik ziyaretinde İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve diğer katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ayvat ve İkiz, daha daha sonra Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kevser Camisi önünde açılan fotoğraf sergisini gezdi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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