Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü, Havza ve Terme ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk sunma, saygı duruşu, şiirler ve ödül törenleriyle kutlandı. Havza'da şehitlik ziyareti, Terme'de ise etkinlikler düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü, Havza ve Terme ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Havza

Havza'da kutlamalar, Kaymakam Samet Serin'in tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Mehmetçik Meydanı'ndaki törende Kaymakam Serin, Garnizon Komutan Vekili Personel Üsteğmen Mustafa Demiral ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Program kapsamında İlçe Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edilerek dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra Havza Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

Terme

Terme'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende Kaymakam Can Atak, Belediye Başkan Vekili Güler Okumuş ve Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

Kutlamalar, meydandaki çeşitli etkinliklerle devam etti.

Belediye Başkanı Şenol Kul ise yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin simgesi olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Kaynak: AA

Kutlamalar, Vezirköprü, Samsun, Güncel, Terme, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:19
Cemal Enginyurt’a “evlat gibi danışman“ darbesi “Elden alıp hesaplarına atardım“
Cemal Enginyurt'a "evlat gibi danışman" darbesi! "Elden alıp hesaplarına atardım"
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
13:51
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:02:06. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement