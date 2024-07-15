Samsun'un Ladik ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Samsun'un Ladik ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.
Ladik ilçesinde 15 Temmuz 2016'daki darbe gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi ziyarete açıldı.
Daha sonra Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyaret edildi.
Etkinliklere Kaymakam Merve Kartal, Belediye Başkanı Adnan Topal, İlçe Jandarma Komutanı Usteğmen Cengiz Çalık ile vatandaşlar katıldı.
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