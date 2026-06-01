Samsun'un Lezzetleri Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'un Lezzetleri Tanıtıldı

Samsun\'un Lezzetleri Tanıtıldı
01.06.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde sürdürülebilirlik ile tanıtıldı.

Samsun'un yöresel lezzetleri ve mutfak kültürü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen özel bir programla tanıtıldı.

Atakum sahilinde bulunan bir otelde düzenlenen, Vennas Akyol'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Samsun'un coğrafi işaretli ürünleri sürdürülebilir ve atıksız mutfak felsefesiyle harmanlanarak misafirlere sunuldu.

"Geçmişten gelen, bugün pişen, yarına aktarılan" mottosuyla şekillendirilen program, yerel değerlerin korunmasını ve onarıcı gastronomi ilkelerini ön plana çıkardı.

Yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin de tanıtıldığı etkinlikte, Samsun'un topraklarından ve denizinden elde edilen ürünler modern yorumlarla sunuldu.

Misafirlere, coğrafi işaretli Çakallı menemeni, Samsun simidi, nokul, Çarşamba kıvratması ve Bafra pidesi gibi yerel lezzetlerin yanı sıra yerel üreticilerden tedarik edilen manda kaymağı ve manda sütlü salep gibi özel ürünler ikram edildi.

Venn by Lokanta Şefi Gülşah Kahraman Yapar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan menüde ise Nebiyan fasulyesi, Çarşamba dövme keşkeği, Samsun mübadil mutfağından darplı ciğer sarma ve Karakaya süt kuzusu tandır gibi geleneksel tatlar yer aldı.

Gastronominin turizmdeki gücünü ortaya koymak için hazırlanan programa, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çarşamba Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Ebru Koralı ile sanatçı Günseli Kato'nun yanı sıra çok sayıda araştırmacı ve yazar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Samsun, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un Lezzetleri Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:50
Yok artık daha neler Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
13:47
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:26:57. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'un Lezzetleri Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.