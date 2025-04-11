Samsun'un Vezirköprü İlçesinde Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Samsun'un yüksek kesimlerine kar yağışı

Vezirköprü'de yoğun kar yağışı ile birlikte okullar tatil edildi

SAMSUN - Samsun'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı dolayısıyla Vezirköprü ilçesinde okullar tatil edildi.

Meteorolojiden Orta Karadeniz için yapılan 'sarı' kodlu uyarı sonrası, Samsun'un yüksek ilçelerinde öğlen saatlerinde kar yağışı başladı. Vezirköprü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Vezirköprü Kaymakamlığı'nın yaptığı duyuru ile ilçedeki tüm okullar tatil edildi.

Kaymakamlık açıklamasında, "Tedbir amaçlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime, 11 Nisan Cuma günü öğleden sonra (yarım) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Şehir merkezi ve özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklar yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılırken, belediye ekipleri de sahadaki çalışmalarına devam ediyor.