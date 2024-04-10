Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül, katılımcıların bayramını kutladı.
Kaya, "Bayramlaşma törenine katılanların aracılığı ile tüm Vezirköprülülerin bayramını kutluyorum. Hep birlikte saygı, sevgi ve nezaket içinde inşallah Kurban Bayramı'na ve nice bayramlara erişmek nasip olur." dedi.
Gül de herkesin bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:
"31 Mart'ta yerel seçim süreci atlattık, güzel bir demokrasi örneği sergiledik. Her vatandaşımız tercihini sandığa yansıttı. Netice itibarıyla bu süreç bize nasipmiş, inşallah biz de aynı doğrultuda demokrasiye olan inancımızla sizlerin hür iradesine olan saygımızla bu süreci yöneteceğiz. Sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle ortak istişare kültürü ile hareket ederek Vezirköprü'müzü ileriye, aydınlık yarınlara taşıyacağız. Biz, bütün Vezirköprü'ye, bütün hemşehrilerimize hizmet için buradayız. Rabb'im birliğimizi, dirliğimiz daim etsin."
Program, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından yapılan dua ile son buldu.
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