Samsun'un Yüksek Kesimlerine İlk Kar: Ladik'te Kar Kalınlığı 30 Santim - Son Dakika
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Samsun'un Yüksek Kesimlerine İlk Kar: Ladik'te Kar Kalınlığı 30 Santim

Samsun\'un Yüksek Kesimlerine İlk Kar: Ladik\'te Kar Kalınlığı 30 Santim

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan mevsimin ilk karı, Ladik ilçesinde 30 santim kalınlığa ulaştı ve bazı yollar ulaşıma kapandı. Kar yağışının Asarcık, Havza, Kavak ve Vezirköprü ilçelerinde de devam etmesi bekleniyor.

24.11.2024 10:56  Güncelleme: 10:57
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SAMSUN'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışla birlikte Ladik ilçesinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Ladik ilçesi beyaza büründü. İlçede kar kalınlığı 30 santime ulaştı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Kar yağışının Asarcık, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Samsun'un Yüksek Kesimlerine İlk Kar: Ladik'te Kar Kalınlığı 30 Santim - Son Dakika
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