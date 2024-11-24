SAMSUN'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışla birlikte Ladik ilçesinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı, bazı yollar ulaşıma kapandı.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Ladik ilçesi beyaza büründü. İlçede kar kalınlığı 30 santime ulaştı, bazı yollar ulaşıma kapandı.
Kar yağışının Asarcık, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde gün boyu etkili olması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'un Yüksek Kesimlerine İlk Kar: Ladik'te Kar Kalınlığı 30 Santim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?