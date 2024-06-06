Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Sıfır Atık ve Seramik Sergisi - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Sıfır Atık ve Seramik Sergisi

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu\'nda Sıfır Atık ve Seramik Sergisi

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Sıfır Atık ve Seramik Sergisi'nde, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencilerinin 30 adet sıfır atık eseri ve 35 adet seramik sanatsal dönüşüm eseri sergilendi. Sergiye Kavak Kaymakamı, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü ve öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

06.06.2024 15:23
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Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu tarafından "Sıfır atık ve seramik sergisi" gerçekleştirildi.

Yüksekokulun sergi ve konferans salonunda düzenlenen sergide, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin sıfır atık kategorisinde 30, seramik sanatsal dönüşümün alanında da 35 eseri sergilendi.

Sergiye Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Keskin, Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bilal Sungur ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Rektör, Samsun, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Sıfır Atık ve Seramik Sergisi - Son Dakika

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