Samsun Valiliği: Denize Girilmemesi Uyarısı

Güncel

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulandı.

Rüzgar hızının saatte 27 deniz miline, dalga yüksekliğinin 1,7 metreye kadar ulaşabileceği aktarılan açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." denildi.