Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tavlı, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Vali Tavlı, " Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" başlıklı fotoğrafını seçen Tavlı, "Haber" kategorisinde, Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafını tercih etti.

Anadolu Ajansı'nın karelerinin birbirinden kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.