Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2024 16:17
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında minnet, saygı ve şükranla yad ettiklerini dile getrdi.

Kurtuluşa giden ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatan Atatürk'ün tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş saygın bir devlet adamı ve çağının çok ilerisinde büyük bir lider olduğunu vurgulayan Tavlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin tüm fertlerini ortak ideal etrafında birleştiren ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda 29 Ekim 1923'te 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakmıştır. Bizler de az zamanda aziz milletimizden aldığı güçle çok büyük işler yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak, en büyük ideali olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ü çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şekilde anlatarak istikbal yolunda yaktığı meşaleyi sonraki nesillere aktaracak, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı yapmak için birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla yürüyeceğiz. Başta Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran tüm kahramanlarımızı, bağımsızlığımız uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali, mekanları cennet olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum."

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Kaynak: AA

Orhan Tavlı, 10 Kasım, Güncel, samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika

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