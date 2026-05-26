Bayram arifesinde mezarlıklarda yoğunluk
Bayram arifesinde mezarlıklarda yoğunluk

26.05.2026 15:15
Samsun, Sinop, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret ederek dua etti, Kur'an okudu ve kabir bakımı yaptı. Valiler de şehitlikleri ziyaret ederek bayram tebriğinde bulundu.

Samsun, Sinop, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı vatandaşlar mezarlardaki çiçekleri suladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sundu, kabirlerin bakımı için de toprak ve çiçek verdi.

Sinop

Sinop'ta Kurban Bayramı ve arife günü dolayısıyla kent şehitliğinde program düzenlendi.

Valilik tarafından gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan ve beraberindekilerle, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Özarslan, bayramlarını tebrik etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile diğer ilgililer katıldı.

Tokat

Tokat Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarları sulayarak dua etti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü ve beraberindekiler de şehitliği ziyaret ederek şehit yakınları ve vatandaşların bayramını kutladı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Erenler Mezarlığı'nda da yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar Kur'an okudu.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar Kur'an okudu ve dua etti.

Bazı vatandaşlar mezarlardaki çiçekleri suladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da kentteki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

