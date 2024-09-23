Samsun ve Sinop'a Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Samsun ve Sinop için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Samsun'da yerel olarak kuvvetli, batı ilçeleriyle Sinop'ta ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.