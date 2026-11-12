Samsun Vezirköprü'de asansör montajı yaparken düşen kişi yaşamını yitirdi

Samsun Vezirköprü'de asansör montajı yaparken düşen kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir binanın dışına asansör montajı yapan 32 yaşındaki kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde binanın dışına asansör montajı yaparken düşen kişi yaşamını yitirdi.
Meşeli Mahallesi'nde bir binanın dışına asansör montajı yapan Ahmet Doğan (32), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Doğan'ı Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.
Doğan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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