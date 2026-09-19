Samsun Vezirköprü'de Gaziler Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Vezirköprü'de Gaziler Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Vezirköprü\'de Gaziler Günü töreninde Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Vezirköprü'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı; Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenkleri sunuldu. Ardından Belediye, gaziler ve gazi yakınları için kahvaltı programı düzenledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törende konuşan Gazi Uzman Çavuş Basri Çelik, vatan ve millet uğruna verilen mücadeleye dikkati çekti.

Jandarma Astsubay Çavuş Yavuz Belkaya da gazilerin devletin birliği, bütünlüğü ve bekası uğruna önemli fedakarlıklarda bulunduğunu söyledi.

Törenin ardından Vezirköprü Belediyesi tarafından gaziler ve gazi yakınları onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

Kaymakam Bayram Yıldız, gazilerin devlet için önemine değinerek, daima yanlarında olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Murat Gül de gazilerin milletin bağımsızlığı ve geleceği için büyük fedakarlıklar yaptığını vurguladı.

Kaynak: AA
19 Eylül Gaziler GünüGarnizon KomutanlığıCumhuriyet MeydanıKaymakamlıkEtkinliklerVezirköprüSamsunGüncelTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Sivas’ta 11 aylık Büşra’nın izine 8 gündür rastlanmadı Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi Sivas'ta 11 aylık Büşra'nın izine 8 gündür rastlanmadı! Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
13:59
Tüm detaylar burada İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
13:35
Arda Güler İngiltere’yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:18
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 14:33:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun Vezirköprü'de Gaziler Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement