Samsung Galaxy Z Flip 8 Sızıntıları Ortaya Çıktı: Tanıdık Tasarım ve İnce Yapı Dikkat Çekiyor

Samsung Galaxy Z Flip 8 modeline dair ilk görseller, OnLeaks ve Mymobiles iş birliğiyle sızdırıldı. Yeni katlanabilir telefon, tanıdık tasarımı ve ince yapısıyla dikkat çekiyor. Galaxy Z Flip 8, selefi Flip 7 ile benzer bir silüete sahip olacak, ancak mühendislik ekibi tarafından optimize edilmiş. Cihazın açık konumdayken 166.8 x 75.4 x 6.6 mm, katlandığında ise 85.4 x 75.4 x 13.2 mm ölçülerinde olması bekleniyor, bu da kapalı halde selefinden yarım milimetre daha ince olduğunu gösteriyor.

Ekran boyutlarında değişiklik olmayacak; cihaz, 4.1 inçlik dış ekran ve 6.9 inçlik ana ekranla gelecek. Panelde parlaklık, renk doğruluğu ve katlanma izinin azaltılması gibi iyileştirmeler yapıldığı tahmin ediliyor. Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonları Temmuz 2026'da Londra'da düzenleyeceği bir Unpacked etkinliğiyle tanıtmayı planlıyor. Bu etkinlikte Galaxy Z Flip 8'in yanı sıra, Galaxy Z Fold 8 Wide ve standart Z Fold 8 modellerinin de yer alması bekleniyor. Lansman tarihine yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkması öngörülüyor.