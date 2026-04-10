Samsung One UI 8.5 Beta Süreci Başladı: Geniş Cihaz Desteğiyle - Son Dakika
Samsung One UI 8.5 Beta Süreci Başladı: Geniş Cihaz Desteğiyle

10.04.2026 21:30
Samsung, yeni One UI 8.5 sürümünün beta sürecini başlatarak, daha geniş bir donanım yelpazesinden geri bildirim toplama hedefinde. Beta programı, Galaxy A serisi dahil birçok cihazı kapsıyor.

Samsung, Android 16 QPR2 altyapısı üzerine inşa edilen One UI 8.5 sürümünün beta sürecini resmen başlattı. Bu güncelleme, yeni özellikler, geliştirilmiş animasyonlar ve üst düzey optimizasyonlar vadediyor. Şirket, geleneksel olarak beta programlarını sadece üst düzey katlanabilir telefonlarla sınırlı tutarken, bu kez stratejisini değiştirerek orta segment Galaxy A serisi cihazları da dahil etti, böylece daha geniş bir donanım yelpazesinden geri bildirim toplamayı hedefliyor.

Beta programına dahil olan cihazlar arasında Galaxy S25, S24 ve S23 serileri, Galaxy Z katlanabilir modelleri ve Galaxy A36 bulunuyor. Program şu an için Hindistan, Güney Kore, Almanya, Polonya, ABD ve İngiltere'de aktif durumda. Katılmak isteyen kullanıcılar, Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt yapabilir, ancak beta sürümlerinin hatalar içerebileceği unutulmamalı ve öncesinde veri yedeklemesi yapılması öneriliyor.

Son Dakika Güncel Samsung One UI 8.5 Beta Süreci Başladı: Geniş Cihaz Desteğiyle - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Samsung One UI 8.5 Beta Süreci Başladı: Geniş Cihaz Desteğiyle - Son Dakika
