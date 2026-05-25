Samsung, One UI 8.5 ile Video Filtrelerini Kaldırdı

25.05.2026 17:48
Samsung'un One UI 8.5 güncellemesi video filtrelerini kaldırdı, kullanıcılar tepki gösterdi.

Samsung, One UI 8.5 güncellemesini uyumlu Galaxy cihazlarına yayınlamaya başladı. Güncelleme, AirDrop desteği ve gelişmiş kilit ekranı gibi yenilikler sunarken, stok Kamera uygulamasındaki video filtreleri özelliğini tamamen kaldırdı. Kullanıcılar, özellikle siyah-beyaz video çekmek isteyenler, bu durumdan memnuniyetsiz. Samsung'un bu kararı, One UI 9 beta sürümünde de görülüyor. Şirket henüz resmi açıklama yapmadı. Kullanıcılar, geçici olarak fotoğraf modunda filtre seçip uzun basarak video kaydedebilir veya Galeri uygulamasında sonradan düzenleme yapabilir. Geri bildirimler artarsa, Samsung'un bir sonraki güncellemede filtreleri geri getirmesi bekleniyor.

