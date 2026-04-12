Samsung Bellek Birimi, Yapay Zeka ile Rekabeti Geride Bıraktı

Samsung'un bellek operasyonları, yapay zeka devriminin etkisiyle küresel teknoloji pazarında önemli bir aşama kaydederek rakiplerini geride bıraktı. Counterpoint Research'ün son çeyrek raporuna göre, Samsung'un bellek bölümünün faaliyet geliri Amazon, Microsoft, TSMC ve Meta gibi büyük şirketleri geçti, bu da yapay zeka yarışının bellek alanında yarattığı süper döngünün donanım üreticilerini sektördeki en büyük kazananlar haline getirdiğini gösteriyor.

Finansal veriler, Samsung Electronics'in 2026 yılının ilk çeyreğinde 50,4 milyar dolar bellek geliri elde ederek sektörde lider konuma yerleştiğini ortaya koyuyor. Bu gelirin 37 milyar doları DRAM ürünlerinden, 13,4 milyar doları ise NAND flaş bellek satışlarından geldi ve her iki alanda tarihi rekorlar kırıldı. 2018'e kıyasla yüzde 167'lik büyüme, yapay zeka endüstrisinin donanım pazarında yarattığı ekonomik patlamayı net bir şekilde yansıtıyor.

DRAM modülleri artık yapay zeka endüstrisinin temel bileşeni haline geldi, özellikle HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) teknolojilerindeki yenilikler, AMD ve NVIDIA gibi modern yapay zeka donanımlarında standart hale gelmesini sağladı. Ancak artan talep, Samsung, SK hynix ve Micron gibi tedarikçilerin kapasitelerini zorlayarak küresel ölçekte ürün kıtlığına neden oluyor.

Analistlere göre, talepteki artış fiyatları yukarı yönlü etkileyecek ve Samsung'un DRAM bölümü büyük kârlar elde etmeye devam edecek. Samsung, dünyanın en büyük çip üretim tesislerinden birine sahip olarak kurumsal ve bireysel siparişleri karşılamada avantajlı konumda bulunuyor. Sektörde sürdürülebilirlik endişeleri olsa da, Samsung'un hiper ölçekleyicilerle imzaladığı 5 yıllık uzun vadeli anlaşmalar, uzun vadeli gelir akışını güvence altına alıyor ve bellek pazarının geleceğinin üretim kapasitesine sahip şirketler tarafından şekilleneceğini gösteriyor.