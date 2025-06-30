Samsunspor 60. Yılını Meşale Gösterisiyle Kutladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümünü, taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı.
Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.
Atakum ilçesindeki Kurupelit Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.
Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te meşaleleri yaktı.
Sahil boyunda renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte taraftar, Samsunspor'a Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılar diledi.
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