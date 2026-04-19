Samsunspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi

(SAMSUN) - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Holse ve 56. dakikada Coulibaly kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+2. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani'den geldi.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 42'ye yükseltti. Beşiktaş ise 55 puanda kaldı.
