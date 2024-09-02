Samsunspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor Mersin Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşma 21.45'te başladı. Samsunspor deplasmanda çıktığı mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanla sahadan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ve Samsunspor Mersin'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor Arbnor Muja'nın 37. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 51. dakikasında Samsunspor adına 2. golü kaydeden Marius Mouandilmadji takımının rahat bir nefes almasını sağladı. 75. dakikada sahneye çıkan Olivier Ntcham attığı golle Samsunspor'u mücadelede 3-0 öne geçirdi. Maç bu skorla tamamlandı.