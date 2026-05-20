San Diego'daki Saldırıda Kahraman Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

San Diego'daki Saldırıda Kahraman Güvenlik Görevlisi

20.05.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amin Abdullah, saldırganları durdurarak birçok kişinin hayatını kurtardı; kızı onu rol modeli olarak tanımladı.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Amin Abdullah'ın, saldırganların binanın daha kalabalık bölümlerine ulaşmasını engelleyerek çok sayıda kişinin hayatını kurtardığı belirtildi.

ABC News'in haberine göre, saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, Abdullah'ın saldırı anında kahramanca davrandığını ve daha büyük facianın önüne geçtiğini vurguladı.

Abdullah'ın saldırganlar yanından geçerken tehdidi fark ederek karşılık verdiğini aktaran Wahl, saldırganları geciktirdiğini, dikkatlerini dağıttığını ve binanın daha kalabalık bölümlerine erişimlerini engelleyerek çok sayıda kişinin hayatını kurtardığını kaydetti.

Amin Abdullah'ın kızı Hawaa Abdullah da basına yaptığı açıklamada, babasını "sevgi dolu bir eş, baba, oğul ve amca" olarak tanımlayarak, "Babam benim için bir rol modeldi. O dünyanın en iyi babasıydı." dedi.

Abdullah, babasının her türlü nefrete karşı durduğunu ve toplumdaki herkesi korumak için görevini büyük bir ciddiyetle yerine getirdiğini belirterek, "Toplumumuzun birlik içinde olmasını isterdi. İnsanlara insan gibi yaklaşır, tanımadığı kişilere bile gülümserdi." ifadelerini kullandı.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel San Diego'daki Saldırıda Kahraman Güvenlik Görevlisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:28:33. #7.12#
SON DAKİKA: San Diego'daki Saldırıda Kahraman Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.