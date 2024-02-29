San Francisco, ırkçı ve ayrımcı politikalardan ötürü Afrika kökenli Amerikalılardan resmi olarak özür diledi

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SAN ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kenti, on yıllarca yürüttüğü "ırkçı ve ayrımcı" politikalardan ötürü Afrika kökenli Amerikalılardan "resmi olarak" özür diledi.

San Francisco Denetçiler Kurulunda yapılan oylamada, söz konusu karar, 11 üyenin tamamının onayını aldı.

Denetçiler Kurulundaki müfettişlerden Shamann Walton, yaptığı açıklamada, "Bu tarihi kararla, San Francisco adına Afrika kökenli Amerikan toplumu ve onların soyundan gelenlerden onlarca yıldır süregelen sistematik ve yapısal ayrımcılık, hedef gözeten şiddet eylemleri ve zulümler için özür dilenmekte ve geçmiş politikaların ve yanlışların düzeltilmesi, telafi edilmesi taahhüdünde bulunulmaktadır." ifadesini kullandı.

Walton, bu özrün önemli bir adım olduğunu ancak daha yapacak çok işlerinin bulunduğunu söyledi.

Denetim Kurulunca alınan kararda, ülkedeki 9 eyaletin kölelik için resmen özür dilediği hatırlatıldı.

Kararın ardından San Francisco, 2022'de geçmiş politikaları nedeniyle siyahilerden resmi olarak özür dileyen Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'un ardından bunu yapan ABD'deki ikinci kent oldu.