San Francisco, ırkçı ve ayrımcı politikalardan ötürü Afrika kökenli Amerikalılardan resmi olarak özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

San Francisco, ırkçı ve ayrımcı politikalardan ötürü Afrika kökenli Amerikalılardan resmi olarak özür diledi

San Francisco Denetçiler Kurulu, on yıllarca yürütülen ırkçı ve ayrımcı politikalardan dolayı Afrika kökenli Amerikalılardan resmi olarak özür diledi. Karar, Denetçiler Kurulu üyelerinin tamamının onayını aldı. Bu tarihi kararla, San Francisco adına Afrika kökenli Amerikan toplumu ve onların soyundan gelenlerden süregelen ayrımcılık, şiddet eylemleri ve zulümler için özür dilenmekte ve geçmiş politikaların düzeltilmesi ve telafi edilmesi taahhüt edilmektedir. San Francisco, Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'un ardından ABD'deki ikinci kent olarak siyahilerden resmi olarak özür dileyen kent oldu.

29.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAN ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kenti, on yıllarca yürüttüğü "ırkçı ve ayrımcı" politikalardan ötürü Afrika kökenli Amerikalılardan "resmi olarak" özür diledi.

San Francisco Denetçiler Kurulunda yapılan oylamada, söz konusu karar, 11 üyenin tamamının onayını aldı.

Denetçiler Kurulundaki müfettişlerden Shamann Walton, yaptığı açıklamada, "Bu tarihi kararla, San Francisco adına Afrika kökenli Amerikan toplumu ve onların soyundan gelenlerden onlarca yıldır süregelen sistematik ve yapısal ayrımcılık, hedef gözeten şiddet eylemleri ve zulümler için özür dilenmekte ve geçmiş politikaların ve yanlışların düzeltilmesi, telafi edilmesi taahhüdünde bulunulmaktadır." ifadesini kullandı.

Walton, bu özrün önemli bir adım olduğunu ancak daha yapacak çok işlerinin bulunduğunu söyledi.

Denetim Kurulunca alınan kararda, ülkedeki 9 eyaletin kölelik için resmen özür dilediği hatırlatıldı.

Kararın ardından San Francisco, 2022'de geçmiş politikaları nedeniyle siyahilerden resmi olarak özür dileyen Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'un ardından bunu yapan ABD'deki ikinci kent oldu.

Kaynak: AA

Massachusetts, San Francisco, Afrika, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel San Francisco, ırkçı ve ayrımcı politikalardan ötürü Afrika kökenli Amerikalılardan resmi olarak özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:29:32. #1.11#
SON DAKİKA: San Francisco, ırkçı ve ayrımcı politikalardan ötürü Afrika kökenli Amerikalılardan resmi olarak özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement