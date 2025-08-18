Sana'daki Tarihi Evler Yağmur Tehdidi Altında - Son Dakika
Sana'daki Tarihi Evler Yağmur Tehdidi Altında

18.08.2025 11:49
Yemen'in başkenti Sana'da tarihi evler, şiddetli yağmurlar nedeniyle çökme riskiyle karşı karşıya.

Yemen'in başkenti Sana'da, kadim mimariye sahip tarihi evlerin şiddetli yağmurlar nedeniyle çökme tehlikesi altında olduğu belirtiliyor.

Sana'nın güzelliğiyle dikkati çeken ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan evleri, binaların kırılgan yapısının yanı sıra bakımsızlık ve mevsimsel şiddetli yağışların etkisiyle tehdit altında.

Kentin şiirlere konu olan zengin tarihi dokusu, son haftalarda etkisini artıran yağışların ardından ciddi şekilde zarar görürken yüzlerce kerpiç ev yıkılma riski taşıyor. Bu nedenle yetkililer hasar gören yapıları kurtarmak için acil restorasyon çalışmaları başlatmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişi bulunan Sana kentinde, 6 kata kadar yükselen 6 binden fazla kerpiç ev bulunuyor. Kentin mimarisinde süslemeli surlar, camiler, hamamlar, pazarlar ve medreseler dikkati çekiyor.

Acil restorasyon projeleri

Sana Belediyesi, Hıfzısıhha Fonu ve Husilerin Bayındırlık Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde, bölgede hasar gören 100'den fazla evin acilen restore edilmesi hedefleniyor.

Yerel kaynaklar, evlerin bir kısmının tamamen yıkıldığını, bir kısmının ise kısmen zarar gördüğünü ve bazılarının da tarihi dokusunun ciddi şekilde hasar aldığını aktarıyor.

Restorasyon projesi için öncelikler, oluşturulan bir değerlendirme komitesi tarafından evlerin gördüğü zarar, sahiplerinin ekonomik durumu ve yapının tarihi değeri dikkate alınarak belirleniyor.

"Yağmur artık korku sebebi haline geldi"

Yemenli araştırmacı Halid es-Saidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eski Sana kenti her yağmur mevsiminde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yağmur halk için artık bir huzur kaynağı değil adeta bir korku sebebi haline geldi." dedi.

Saidi, geçmiş yıllarda onlarca evin kısmen ya da tamamen çöktüğünü, bazı evlerde de büyük çatlaklar ve yapısal tahribatlar meydana geldiğini söyleyerek kentin geleneksel yapım malzemesi olan kerpiç ve alçının, sürekli yağmura maruz kaldığı durumlarda kolayca aşındığını belirtti.

Savaşın yol açtığı yıkım ve bakım eksikliğinin de bu süreci hızlandırdığını ifade eden Saidi, bazı evlerin ise bombardıman ve patlamalardan etkilendiğini kaydetti.

Uluslararası ve yerel çabalar yetersiz

Saidi, UNESCO'nun müdahalelerinin çoğunlukla geçici çözümlerle sınırlı kaldığını ve yağmur mevsiminde çatıların örtülmesi gibi yöntemlerle yetinildiğini ancak kapsamlı restorasyon projelerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kentte geçen yıl 500'den fazla evin hasar gördüğünü aktaran Saidi, "Sana yıllardır Dünya Miras Listesi'nde olmasına rağmen, ne uluslararası toplumdan ne de yerel makamlardan bu statüye uygun düzeyde bir koruma gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Saidi, kalıcı bir çözüm için "tarihi şehirleri korumaya yönelik özel bir fon oluşturulması, düzenli bakım ve restorasyon çalışmalarının yapılması ve kentin mimari kimliğinin korunması" çağrısında bulundu.

Sana, geçmişte dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda turistin uğrak noktası olurken, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle turizm son yıllarda neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Husiler ve hükümet güçleri arasındaki çatışmalar ülkenin altyapısını büyük ölçüde tahrip ederken, yoğun yağış ve sel felaketleri halkın yaşadığı zorlukları artırıyor. Ülkede 2022'den bu yana kırılgan bir ateşkes ortamı bulunsa da siyasi çözüme ulaşılamaması, ekonomik toparlanmayı engelliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kültür Sanat, Güncel, Unesco, Çevre, Yemen, Dünya, Son Dakika

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
