Sana Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail saldırıları nedeniyle 10 gündür kapalı olan Sana Uluslararası Havalimanı'nda ticari uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Husiler'e bağlı SEBE haber ajansına göre, Ürdün'deki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan gelen Yemen Havayolları'na ait bir uçak, 138 yolcusuyla Sana'ya iniş yaptı, ardından aynı uçak, 144 yolcuyla Ürdün'ün başkenti Amman'a geri döndü.

Husilere bağlı Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yahya es-Siyani, havalimanındaki uçuşların yeniden başlamasının "Yemen'in saldırılar karşısındaki direncinin ve kararlılığının bir mesajı" olduğunu söyledi.

Siyani, ayrıca havalimanının uluslararası havacılık standartlarına uygun olarak tam kapasiteyle çalıştığını ifade etti.

Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'nda 6 Mayıs'taki İsrail saldırısı sonucu ara verilen uçuşların 15 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani uçuşlarla yeniden başladığını açıklamıştı.

Husilerin denetimi altındaki Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, X platformundan yaptığı açıklamada, havalimanının uçuşlara hazır hale gelmesiyle gün içerisinde BM uçaklarının alanda 10 kalkış ve iniş yapmasının planlandığını ifade etmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

Husiler, saldırının ertesi günü havalimanı üzerinden yapılan BM ve insani yardım uçuşlarının askıya alındığını duyurmuştu.