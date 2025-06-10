Sanat Dünyasından Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajları - Son Dakika
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Sanat Dünyasından Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajları

10.06.2025 00:16  Güncelleme: 00:40
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası birçok sanatçı başsağlığı mesajı paylaştı. Kenan Doğulu, Mustafa Sandal ve Fazıl Say gibi isimler, Zeyrek'in kaybının kendileri için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti.

(ANKARA) – Aralarında, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Kenan Doğulu, İlkay Akkaya, Behzat Uygur, Mert Fırat'ın bulunduğu çok sayıda sanatçı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle taziye paylaşımı yaptı.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek için taziye mesajları sürüyor.

Türkiye genelinde büyük üzüntüyle karşılanan Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle bazı sanatçılar da başsağlığı paylaşımı yaptı. Sanatçılar, Mustafa Sandal, Fazıl Say, İlkay Akkaya, Kenan Doğulu, oyuncular Behzat Uygur, Mert Fırat'ın yanı sıra yazar Ahmet Ümit, Buket Uzuner de Zeyrek için başsağlığı diledi.

"Çok yakın zamanda Manisa'da festivalde konserde birlikteydik"

Kenan Doğulu, paylaşımında, Zeyrek'in el salladığı bir fotoğrafa yer vererek, "Çok yakın zamanda Manisa'da festivalde konserde birlikteydik. Daha ilk karşılaştığımız anda bizlerin de gönlünü hemen kazanmış sevgili dostumuz Manisa Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in yaşadığı elim kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet, ailesine, yakınlarına, Manisalılara ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" yazdı.

Mustafa Sandal, "Çok üzüldüm. Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim. Manisa halkının ve ülkemizin başı sağ olsun. Yüce Yaradan evlatlarına uzun ömür versin" paylaşımını yaptı.

Fazıl Say da "Ferdi Zeyrek'in vefatına derin üzüntü duydum, kendisiyle Manisa'da tanışmıştım ve çok sevmiştim. Işıklarda uyusun. Tüm sevenlerine, ailesine sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletmek isterim" ifadeleriyle üzüntüsünü paylaştı.

"İnsanlığını unutmamış siyasetçiyi bize hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı alkışlar"

İlkay Akkaya, "Üzüntümü anlatacak kelime yok. Gencecik, dünya iyisi, diğerkam, dayanışmayı bilen bir insanın böyle veda etmesi çok acı. Kimin ihmali varsa hesap vermeli. Nur içinde yatsın. Ailesine ve hepimize sabır diliyorum." açıklamasında bulunurken, yazar Buket Uzuner, "Ferdi Zeyrek ardından tanımayanların bile üzülmesi, Türkiye'nin vicdanlı, şefkatli, haktan yana, adil, dürüst evet dürüst, merhametli bir siyasetçiyi çok özlemiş olduğunu gösteriyor. İnsanlığını unutmamış siyasetçiyi bize hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı alkışlar" dedi.

Ahmet Ümit, "Çok üzgünüm, çok...", Behzat Uygur ise "Bir güzel genç insan, Ferdi Zeyrek..." paylaşımını yaptı.

"Bazı ayrılıklar, bir şehrin sessizliğine siner, bir halkın yüreğine kazınır…"

Oyuncu Mert Fırat da Zeyrek'in el salladığı bir fotoğrafa yer vererek, "Bazı ayrılıklar, bir şehrin sessizliğine siner, bir halkın yüreğine kazınır…

Ferdi Başkan'ı kaybetmenin derin acısı içindeyiz ama aynı zamanda onun halkına bıraktığı umut, cesaret ve dayanışma mirası herkesin omuzlarında… Ailesine, yol arkadaşlarına, Manisa halkına ve mücadele arkadaşlarına sabırlar. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sanat Dünyasından Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajları - Son Dakika

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