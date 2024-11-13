Sanat Tarihi Atölyesi Düzenlendi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen akademi eğitimleri kapsamında "Sanat Tarihi Atölyesi" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ofis Sanat Merkezi'ndeki (OSM) ders kapsamında Doç. Dr. Elif Dastarlı, sanatın doğduğu dönemi, farklı coğrafyaların sanata bakışını anlatarak dinleyenleri tarihte yolculuğa çıkardı.

OSM'de 6 farklı alanda gerçekleşen akademide, sanata ve tarihe ilgi duyan çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dastarlı, sanat kavramının 18. yüzyılda şekillendiğini belirterek, "Tarihsel bir farkındalık bu dönemde kazanıldı. Sanatı zanaattan ayıran süreç de çok önemlidir. Bu hassas bir noktadır. Geçmişte sanat olarak anılan birçok eser aslında işlevsel bir obje olarak kabul ediliyordu ancak 18. yüzyıl ile işlevsellik ve estetik arasındaki ilişki yeniden tanımlandı." ifadelerini kullandı.

Dastarlı, Avrupa dışı sanat eserlerinden de örnekler vererek dinleyenlere zengin bir sanat tarihi yolculuğu sundu.

Kumaş ve Giyim Pazarı açılacak

Adapazarı Belediyesince 17 Kasım'da 15 Temmuz Camili- Karaman Kapalı Pazar Yeri'nde Kumaş ve Giyim Pazarı açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Adapazarı Belediyesinin, Yenikent bölgesine değer katan projelerine bir yenisini daha ekleyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi'nin açılışlarını gerçekleştirdiklerini, Korucuk Kapalı Pazar Yeri'nin faaliyete geçtiğini, Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri'nde ise sona yaklaştıklarını aktardı.

15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Sahnesi'nde açılacak yeni pazarın müjdesini veren Işıksu, 17 Kasım Pazar günü itibarıyla kumaş ve giyim satıcıları, modern ve geniş kapalı pazar alanında vatandaşlara hizmet sunmaya başlayacağını bildirdi.

Sakarya Seyyar Giyim ve Eşya Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe, esnafın bu tür projelerle desteklenmesinin büyük önem taşıdığına değinerek, Adapazarı Belediyesi ile yaptıkları bu çalışmanın hem esnafı hem de vatandaşları memnun edeceğini kaydetti.