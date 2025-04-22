Sanat ve Eğlence Haftası - Son Dakika
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Sanat ve Eğlence Haftası

Bu hafta dünya genelinde birçok sanat etkinliği, festival ve konser düzenlenecek.

22.04.2025 12:08
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Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Londra'daki Victoria & Albert Müzesi'nde bugün "Kültürel Kriz: Gazze" başlıklı panel düzenlenecek. Panel konuşmacıları arasında Mohamed Abusal, Aser El Saqqa, Dima Srouji, Malak Mattar ve Venetia Porter yer alıyor.

Avrupa'nın önde gelen sanat fuarlarından biri haline gelen Art Brussels, bu yıl 25-28 Nisan'da 150'den fazla galeriyi Brüksel'de ağırlayacak. Dört tematik bölümde hem sanat profesyonellerini hem de meraklıları bir araya getirecek fuar, çağdaş sanatın nabzını tutmak isteyenler için platform sunuyor.

Soyut resimler, dev enstalasyonlar, modern heykeller, fotoğraflar ve özel takı koleksiyonları gibi eserlerin sergileneceği San Francisco Art Fair, 25-28 Nisan'da Fort Mason Center'da ABD'li sanatseverlerle buluşacak.

Latin Amerika sanat sahnesinin önemli aktörlerinden Pinta PArC, Diego Costa Peuser liderliğinde Peru'nun başkenti Lima'da sanatseverleri ağırlayacak. Yerel yeteneklere görünürlük kazandırmanın hedeflendiği etkinlikte, kamusal ve özel kurumlar aynı hedef etrafında birleşiyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ise 26-27 Nisan'da "18. Copenhagen Sakura Festival" düzenlenecek.

Gelenekselleşen Shakespeare Doğum Günü Kutlaması etkinlikleri ise Londra'da 26 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Film festivalleri

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen bağımsız ve deneysel filmlerin öne çıktığı "Buenos Aires Bağımsız Sinema Festivali" (BAFICI), 31 Nisan'a kadar devam edecek.

"Brüksel Kısa Film Festivali" 24 Nisan-3 Mayıs'ta, "49. Atlanta Film Festivali" 24 Nisan-4 Mayıs'ta, "Novi Sad Film Festivali" 25-27 Nisan'da, "Boston Bağımsız Film Festivali" ise 23-30 Nisan'da sinemaseverleri ağırlayacak.

Konserler

ABD'li şarkıcı Katy Perry, yarın "143" adlı albümünün tanıtımı kapsamında Mexico City'de dünya turnesinin ilk konserine çıkıyor.

ABD'li R&B sanatçısı Beyonce, "Cowboy Carter Tour" albümünün tanıtım konserlerini çeşitli stadyumlarda yapacak. Beyonce, 28 Nisan'da Kaliforniya Inglewood'da müzikseverlerle buluşacak.

Kendrick Lamar & SZA ikilisi ise "Grand National Tour "kapsamında yarın Houston'da, 26 Nisan'da Arlington'da konser verecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD'de 25 Nisan'da 8 film vizyona girecek.

Yönetmenliğini Gavin O'Connor'un yaptığı ve Ben Affleck'in başrolünde yer aldığı aksiyon, suç ve gerilim türündeki "Hesaplaşma 2: Micenx" izleyiciyle buluşacak.

Korku türündeki "Until Dawn: Şafağa Kadar", "Kefenler" ve "Skill House" ile belgesel türündeki "Cheech & Chong's Last Movie" beyaz perdede olacak.

Başrollerinde Helena Zengel, Willem Dafoe ve Emily Watson'ın yer aldığı gençlik ve macera türündeki "The Legend of Ochi" ile Eduardo Castrillo'nun yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki "Bears of Ship" sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Aynı isimli romanın uyarlaması olan "Four Letters of Love" filminde başrolleri Pierce Brosnan, Helena Bonham Carter, Gabriel Byrne ve Donal Finn paylaşıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanat ve Eğlence Haftası - Son Dakika

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