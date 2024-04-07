Sanatçı Feyzullah Çelebi, Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliğine konuk oldu

Sanatçı Feyzullah Çelebi, Bağcılar Belediyesince ramazan ayına özel düzenlenen etkinliğe konuk oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan etkinliklerinde her akşam binlerce ilçe sakini komşularıyla iftar sevincini yaşıyor ve ardından çeşitli programlarla bir araya geliyor.
İftar öncesi tasavvufi müzik dinletisi, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle Kadir Topbaş Halk Sarayında buluşan Bağcılar halkı, iftar sonrasında ise Başkanlık Sahnesinde çocuk temaşaları ve değerli sanatçıların konuk olduğu etkinliklere katılıyor.
Türk Tasavvuf Musikisi sanatçısı Feyzullah Çelebi de sevilen şiir ve ilahileri seslendirdiği Başkanlık Sahnesindeki konserinde, performansıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı.
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