Murat Evgin, Zile'de 'Şehit' Türküsü ile Bayram Coşkusunu Paylaştı - Son Dakika
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Murat Evgin, Zile'de 'Şehit' Türküsü ile Bayram Coşkusunu Paylaştı

Murat Evgin, Zile\'de \'Şehit\' Türküsü ile Bayram Coşkusunu Paylaştı

Murat Evgin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tokat'ın Zile ilçesinde çocuklarla bir araya gelerek kendi bestelediği 'Şehit' türküsünü seslendirdi. Türk bayrağı açarak sokaklarda gezinen çocuklar, Evgin ile birlikte bu türküyü söylediler. Evgin, çocukların eğitim masraflarının Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından karşılanacağını belirtti.

10.09.2024 16:59
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SANATÇİ Murat Evgin, geldiği Tokat'ın Zile ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayrağı açarak, sokak sokak gezip kendisinin bestelediği 'Şehit' türküsünü seslendiren çocuklarla buluştu. Evgin ve çocuklar, aynı türküyü birlikte söyledi.

Zile ilçesi Sağır Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ali Haydar Kütük (14), Mert Kütük (12), Arda Akay (12) ve Poyraz Akay (5) Türk bayrağı açarak, Murat Evgin'in bestelediği 'Şehit' türküsünü söyledi. Saat 15.00 sıralarında sokak sokak gezen çocuklardan 2'si Türk bayrağı açarken, 2'si ise ellerindeki bayrağı sallayıp, yüksek sesle türküyü seslendirdi. Mahalle sakinlerinden alkış alan o anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Zile'ye gelen sanatçı Murat Evgin, çocuklarla buluştu. Çocukların üniversite de dahil eğitim masraflarını Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından karşılanacağını belirten sanatçı Murat Evgin, onlarla 'Şehit' türküsünü seslendirdi. Evgin, "Çocukların videosunu ilk gördüğümde çok duygulandım. Zile'ye kendilerini ziyarete geldim. Zile'nin tarihi yerlerini bana gezdirdiler. Onlar ile birlikte tekrar 'Şehit' türküsünü söyledik" dedi.

Kaynak: DHA

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