Sanatçı Ümit Yaşar, Büyükçekmece Sanat Festivali\'nde sahne aldı

(İSTANBUL) - 27'nci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan sanatçı Ümit Yaşar, Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da konser verdi.

Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan sanatçı Ümit Yaşar, vatandaşlara keyifli bir gece yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşan Ümit Yaşar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Gece sonunda Ümit Yaşar, minik hayranlarıyla birlikte sahnede eğlenceli anlar yaşadı. FIDAF 2. Başkanı ve Festival Komitesi 2. Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Tarık Erdoğan tarafından Ümit Yaşar'a günün anısına plaket takdim edildi.