Sanatçılardan CHP'ye Eser Yasaklaması - Son Dakika
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Sanatçılardan CHP'ye Eser Yasaklaması

10.06.2026 21:11
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Selda Bağcan ve Cahit Berkay, CHP'nin yeni yönetimine eserlerinin kullanımına izin vermedi.

(ANKARA) - Sanatçılar Selda Bağcan ve Cahit Berkay, CHP'de mutlak butlan kararıyla yönetime gelenlerin eserlerini kullanmasına izin vermediklerini açıkladı.

Selda Bağcan, yaptığı açıklamada, "Butlanla gelen mevcut CHP merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ya da siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur" ifadelerini kullandı.

Cahit Berkay da şarkılarının bugüne kadar eylem ve mitinglerde kullanılmasına engel olmadığını belirterek, mahkemenin verdiği butlan kararıyla yönetime gelenlerin eserlerini kullanmasına izin vermediğini bildirdi.

Berkay, açıklamasında, "Şarkılarımın eylemlerde ve mitinglerde kullanılmasına bugüne kadar hiç engel olmadım. Ancak mahkemenin vermiş olduğu butlan kararıyla yönetime gelenlerin herhangi bir şekilde eserlerimi kullanmasına izin vermediğimi altını çizerek belirtmek isterim" dedi.

Daha önce de Sabahat Akkiraz, Grup Yorum, Onur Akın, Suavi, Edip Akbayram, Zülfü Livaneli ve Ali Atay CHP Genel Merkez yönetimine şarkılarının kullanımını yasaklamıştı.

Kaynak: ANKA

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