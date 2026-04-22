Sanatçılardan Eurovision'a Boykot Çağrısı - Son Dakika
Sanatçılardan Eurovision'a Boykot Çağrısı

22.04.2026 00:27
1000'den fazla sanatçı, İsrail'in katılımını protesto ederek 2026 Eurovision'unu boykot etmeye çağırdı.

Binden fazla sanatçı, İsrail'in katılımı nedeniyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme çağrısında bulundu.

"No Music for Genocide (Soykırıma Müzik Yok)" kampanyasının internet sitesinden 1000'den fazla sanatçının imzasını taşıyan açık mektup yayımlandı.

Gazze'de soykırım üç yıldır devam ederken, İsrail'in sahnede yer almasına tepki gösterilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision'dan yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Müzisyenler ve kültür çalışanları olarak, çoğumuz Avrupa Yayın Birliği (EBU) bölgesinde yaşıyoruz. Eurovision'un, İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı, kuşatmayı ve acımasız askeri işgali örtbas etmek ve normalleştirmek için kullanılmasını reddediyoruz. EBU, suç ortağı olan İsrailli yayıncı KAN'ı yasaklayana kadar, kamu yayıncıları, sanatçılar, parti organizatörleri, ekip ve hayranların Eurovision'u boykot etmeleri yönündeki çağrılara destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

EBU'nun Rusya ve İsrail'in suçlarına verdiği ikiyüzlü tepkilerin, Eurovision'un iddia ettiği "tarafsızlık" yanılsamasını ortadan kaldırdığı vurgulanan açıklamada, 2022'de EBU'nun, Rusya'nın katılımının "yarışmanın itibarını zedeleyeceğini" savunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Gazze'de 30 aydan fazla süredir soykırım suçu işlenmesi, Batı Şeria'da etnik temizlik yapılması ve Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesine rağmen İsrail'e aynı politikanın uygulanmadığı işaret edildi.

Bazı anlarda sessizliğin bir seçenek olmadığı belirtilen açıklamada, "ABD-İsrail'in 'Yeni Gazze'de' aşırı gözetim altında toplama kampları kurma planları varken, hangi sanatçı veya Eurovision hayranı vicdanen Avusturya'da düzenlenecek bir sonraki yarışmaya katılabilir?" diye soruldu.

İsrail'in soykırımı sürerken sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail hapishanelerindeki çocuklar bir melodi mırıldandıkları için dayak yerken, Gazze'deki neredeyse her sahne, stüdyo, kitapçı ve üniversiteden geriye kalan tek şey, altında katledilmiş bedenlerin hala kurtarılmayı ve uygun bir şekilde gömülmeyi beklediği moloz yığınları olduğunda... Sanatçılar olarak, kolektif etki gücümüzün ve reddetme gücümüzün farkındayız. Sessiz kalmayı reddediyoruz. Suç ortağı olmayı reddediyoruz. Sektörümüzdeki diğer kişileri bize katılmaya çağırıyoruz. ve her sektörde suç ortaklığını sona erdirmek için gösterilen tüm ilkeli çabalarla dayanışma içindeyiz."

Boykota katılan sanatçılar arasında eski Eurovision kazananları Emmelie de Forest ile Charlie McGettigan'in yanı sıra, müzisyen ve besteci Roger Waters, ABD'li rap sanatçısı Macklemore, Peter Gabriel ile müzik grupları Massive Attack, Idles ve Kneecap de yer alıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanatçılardan Eurovision'a Boykot Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sanatçılardan Eurovision'a Boykot Çağrısı - Son Dakika
