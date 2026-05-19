Sanatçılardan Tutuklu Gazetecilere Destek

19.05.2026 15:59
ÇGD, sanatçılar ve aydınların tutuklu gazetecilere destek mesajlarını paylaştı.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), sanatçılar ve aydınların tutuklu gazetecilere destek mesajlarını paylaştı. Oyuncular Nur Sürer ve Cezmi Baskın ile gazeteci-yazar Mine Söğüt ve gazeteci Erol Önderoğlu, "Gazetecilik suç değildir" diyerek tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Sinema oyuncusu Nur Sürer, "Adı üstünde gazeteci. Dünyanın her yerinde haber yaparlar halkın bir sürü şeyi öğrenebilmesi için ama bizim ülkemizde neredeyse suç haline geldi gazetecilik. Gazetecilik suç değildir. Cezaevindeki bütün gazetecilerin bırakılmasını arzu ediyoruz" sözleriyle desteğini ifade etti.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Cezmi Baskın ise video mesajında "Gazetecilik suç değildir. Bütün tutuklu gazetecilere özgürlük" dedi.

Gazeteci-yazar Mine Söğüt de mesajında "Gazetecilik suç değildir' diye akıl almaz bir cümle kurmak zorunda kaldığımız şu ülkede, gazeteci arkadaşlarımız peş peşe akıl almaz iddianamelerle hakim karşısına çıkarılıyor, yargılanıyor; hem de tutuklu yargılanıyorlar. Hukuksuzluğu haber yapmakla vazifeli olan gazeteciler, hukuksuzluğun kurbanı oluyorlar. Buna bir dur demek için, yargılanan, haksız yere tutuklu bulunan gazeteci arkadaşlarımızın yanındayız. Sevgili Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın çok yakında duruşmaları var. Her ikisinin de hak ettikleri beraate kavuşmalarını ve serbest bırakılmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Meslektaşlarımız Alican Uludağ, İsmail Arı ve Merdan Yanardağ aylardır tutuklu. Kimisi mahkemeye çıktı, kimisi henüz hakim yüzü bile görmedi" diyen Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü temsilcisi Gazeteci Önderoğlu da "Gazeteciler sadece toplumun öğrenmesi gereken meselelere eğildiler; kimi zaman Cumhurbaşkanını eleştirdiler, kimi zaman yargıyı, kimi zaman tarikatların etkisini, kimi zaman da yargı bağımsızlığının elden gitmesini gündeme getirdiler. Cumhurbaşkanının eleştirilme ve ifade özgürlüğü hakkı varsa, meslektaşlarımızın da eleştirme ve haber yapma hakkı olmalıdır. Tüm meslektaşlarımızın tahliyesini istiyoruz" diye konuştu."

Kaynak: ANKA

