Sanatla İyileşiyoruz Sergisi Açıldı

Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfının (ÇAGEV), yaklaşık üç yıldır yürüttüğü "Sanatla İyileşiyoruz" projesi kapsamında hazırlanan resim sergisinin açılışı Feriye'de gerçekleştirildi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına düzenlenen sergi, bugünden itibaren Maçka Demokrasi Parkı içindeki Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nde 21 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

ÇAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Elif Koca ile Şeyda Deveci tarafından geliştirilen ve 250'den fazla gönüllünün katkısıyla hayata geçirilen projenin sanat eksenindeki buluşmalar, küratör Denizhan Özer koordinasyonunda şekillendi.

Sanatın dönüştürücü gücünü çocukların ruh sağlığıyla buluşturmayı amaçlayan proje, yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda bilimsel verilerle desteklenen bir sosyal dönüşüm modeli niteliği taşıyor.

Sergide, "Bilinçdışı Çakışmalar" temasıyla İlber Ortaylı, Fazıl Say, Şerife Bilgili Ercantürk, Zülfü Livaneli, Mete Atatüre, Zafer Yıldırım, Kenan Doğulu, Bekir Aksoy, Ünal Aysal ve Ayşecan Özyeğin'in arasında bulunduğu sanat, akademi ve iş dünyasından 72 isim eser üretti.

"Sanat yoluyla toplumdaki yıkıcılığı, saldırganlığı nasıl azaltabiliriz, bunu gösterelim dedik"

AA muhabirine açıklamada bulunan ÇAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Elif Koca, bir sanat eseri üzerine yapılan sohbet sırasında sanatın insanlarda oluşturduğu çağrışımlardan yola çıkarak "Sanatla İyileşiyoruz" projesi fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Koca, projeyle toplumda son yıllarda artan saldırganlık ve yıkıcılık davranışlarına karşı sanatın dönüştürücü gücünden yararlanmayı amaçladıklarını aktararak, "Vakıf olarak 5 yılda bir majör projeler yapıyoruz. Toplumda neye ihtiyaç varsa bilimsel kurul bir araya geliyor ve bunu konuşuyoruz. Konuştuktan sonra o ihtiyaçla ilgili bir kongre yapıyoruz. Arkasından bir bilimsel platformda bu ihtiyaç nereden doğuyor, nasıl çözülüyor bunu konuşuyoruz. Daha sonra da proje başlatıyoruz. Sanatla İyileşiyoruz projesinin öyküsü de böyle başladı." dedi.

Bilimsel olarak terapilerde yıkıcılık ve agresyon konularını çalıştıklarını söyleyen Koca, "Sanat yoluyla toplumdaki yıkıcılığı, saldırganlığı nasıl azaltabiliriz, nasıl farkındalık kazandırabiliriz bunu biraz çalışalım, bunu gösterelim dedik. Ardından da bir tuvale iki kişiyi davet ettik. Toplumun önde gelenlerin kapısını çaldık." diye konuştu.

Koca, projede toplumun farklı kesimlerinden kişilerin tuvale yıkıcılık kavramına ilişkin düşüncelerini aktardığına işaret ederek, daha sonra bu çalışmaların sanatçılar tarafından yeniden yorumlandığını söyledi.

Eserlerin son aşamasında ise psikolojik değerlendirmeler yapıldığı bilgisini veren Koca, sergide 24 çalışmanın ilk hali, dönüştürülmüş versiyonu ve psikolojik yorumlarının birlikte yer aldığı bilgisini verdi.

Koca, projenin yalnızca bir sergiden ibaret olmadığını ve çocuklarda akran şiddeti, saldırganlık ve dijital bağımlılığın azaltılmasına yönelik saha çalışmaları yürüttüklerini belirterek, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Beşiktaş'ta gerçekleştirilen çocuklara yönelik sanat terapisi programlarının olumlu sonuçlar verdiğini kaydetti.

Projeye katılan bir çocuk üzerinde 14 hafta boyunca uygulanan sanat terapisi çalışmasının ardından dikkat dağınıklığı ve dijital bağımlılıkta azalma, odaklanma becerisi ile sosyal destek algısında ise artış gözlemlediklerini dile getiren Koca, sergiden elde edilecek gelirin saha çalışmalarının sürdürülmesinde kullanılacağını ve projeyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Küratör Denizhan Özer ise projenin ÇAGEV Vakfı tarafından hayata geçirildiğini ifade ederek, serginin temelinde ortak üretim ve dayanışma fikrinin bulunduğunu söyledi.

Projede toplumun farklı kesimlerinden tanınmış isimlerin ilk aşamada çizimler yaptığını, daha sonra sanatçıların bu çalışmalardan yola çıkarak yeni eserler ürettiğini aktaran Özer, "Buradaki amaç, 'ortak akılla neler yapılabiliyoruz'du. Herkesi özgür bıraktık, herkes kendi özgür iradesiyle hareket ederek birbirlerinden ne şekilde etkilendilerse o şekilde ortaya bu eserleri çıkardılar. Bu eserlerin satışı da tabii vakfa gelir olarak gelecek. Bu gelir de çocuklara, ailelere yansıyacak." şeklinde konuştu.

Proje hakkında

"Sanatla İyileşiyoruz" projesinin sergisi kapsamında her eser üç aşamalı özgün bir yöntemle oluşturuldu. İlk aşamada bir iş insanı, akademisyen ya da kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim, "yıkıcılık" kavramının zihninde uyandırdığı çağrışımları tuvale aktardı. Ardından bir ressam bu çağrışımlara sanatının diliyle yeniden dokundu. Son aşamada ise ortaya çıkan eser, bir ruh sağlığı uzmanı tarafından psikanalitik bir bakışla yorumlandı.

"Sanatla İyileşiyoruz" projesine ise bugüne kadar 619 çocuğa psikopatolojik risk değerlendirmesi uygulandı. 338 çocuk sanat terapisi müdahale programına dahil edildi. 51 terapiste toplam 120 saat eğitim verildi. 291 gönüllü destekçi ve uzman katkı sundu. İstanbul'un Beşiktaş, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde 8 uygulama alanı oluşturuldu

Gerçekleştirilen bilimsel analizler sonucunda sanat terapisi sürecine katılan çocuklarda dijital bağımlılık düzeylerinde azalma, öfke ve saldırgan davranışlarda düşüş, kurallara karşı gelme davranışlarında gerileme, dikkat ve odaklanma becerilerinde artış, sosyal destek algısında güçlenme istatistiksel olarak ortaya kondu.

Sergide yer alan eserlerden elde edilen tüm gelir de ÇAGEV'in çocuklara yönelik ruh sağlığı taramaları, sanat terapisi müdahale programları ve psikososyal destek çalışmalarının devamına kaynak oluşturacak.

Projenin yeni dönem hedefi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde 10 bin çocuğa psikometrik değerlendirme, bin çocuğa sanat terapisi müdahale programı ulaştırmak olarak açıklandı.