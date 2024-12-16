Sanatla Rehabilitasyon: Elazığ'da Etkinlik Odası - Son Dakika
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Sanatla Rehabilitasyon: Elazığ'da Etkinlik Odası

Sanatla Rehabilitasyon: Elazığ\'da Etkinlik Odası

Elazığ'da sanat eğitimi alan öğrenciler, suçtan uzaklaşması için denetimli serbestlik odasını renklendirdi.

16.12.2024 11:46
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Elazığ'da sanat eğitimi alan öğrenciler, suça sürüklenen denetimli serbestlik tedbiri altındaki akranları için hazırlanan etkinlik odasını resimleriyle renklendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, tedbir altındaki çocuklar için topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmak, kötü davranışlardan onları uzak tutarak boş zamanlarını doğru değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel ve sosyal donatıların bulunduğu oda oluşturuldu.

Odanın duvarlarının renklendirilmesi için de Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesinden destek istendi.

Lisede sanat eğitimi alan öğrenciler öğretmenleri eşliğinde kolları sıvayarak, akranları için hazırlanan odanın duvarlarına resimler yaptı, bu resimleri boyadı.

Kitap okuma köşesi, ahşap boyama, takı tasarım ve resim atölyeleri bulunan, masa tenisi, dart ve langırt gibi oyunların oynanacağı alanların yer aldığı odada denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocukların, boş zamanlarını değerlendirmesi amaçlanıyor.

"Odanın duvarlarının da rengarenk olmasını istedik"

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara katkı sunmak için kurumlarla işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi.

Suça sürüklenen çocukların rehabilitasyon sürecine hizmet etmek amacıyla kurumda "çocuk dostu" etkinlik odası oluşturduklarını ifade eden Pirinççi, "Odamız çok güzel oldu. Çocuklarımıza iyileştirme çalışmalarına katkı sunmak için güzel etkinlikler yaptıracağız. Odanın duvarlarının da rengarenk olmasını istedik. Bunun için de güzel sanatlar lisesine ulaştık. Onlar da destek olmak istediler. Çalışmalar çok güzel gitti. Bir haftadır buradalar. Çok güzel işler çıkardılar." dedi.

Bu çalışmalarla denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocukları topluma kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Pirinççi, hazırladıkları odada birçok etkinlik alanı oluşturduklarını belirtti.

"Amacımız çocukların boş zamanlarını yapılandırmak ve onları suçtan uzakta tutmaya çalışmak." diyen Pirinççi, burada iyileştirme faaliyetleri de yapılacağını ifade etti.

Çocukların kendilerine hobi edineceğini anlatan Pirinççi, "Eğlenceli faaliyetler, dart, masa tenisi gibi etkinliklerle vakit geçirerek suç ortamından uzak durmaları sağlanacak. Öğrencilerimizin eliyle renklendirdiğimiz bu odada çeşitli kurslar açılacak. Suça sürüklenen çocuklar için yine kitap okuma köşemiz de var. Yaşayan bir etkinlik odamız oldu." diye konuştu.

"Bu odada kendilerini keşfetmeye çalışacaklar"

Pirinççi, çocuklara verilen her desteğin yarının değerli bireylerinin yetiştirilmesi anlamına geldiğini belirterek, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Suça sürüklenen çocukların, hazırlanan odada yapılan etkinliklere katılımının bir zorunluluk olduğuna işaret eden Pirinççi, "Bu bir yükümlülük olarak belirlendi ama bir yandan da çocuklarımızın istekle gelmesini istiyoruz. O yüzden de tam çocuklara özgü bir oda oluşturmaya çalıştık. Bu odada kendilerini keşfetmeye çalışacaklar. Müdürlüğümüz bünyesindeki uzmanlarımız da eğitim ve iyileştirme çalışmalarında bulunacaklar. Maksadımız çocuklarımızı topluma kazandırmak, geleceğimiz adına yatırım yapmak, çocuklarımızı rehabilite etmek." ifadelerini kullandı.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Alparslan Yerlikaya da öğrencileriyle böyle anlamlı bir çalışmaya destek verdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Yerlikaya, "Resimlerde simgesel ifadelerden bahsettik. Güvercin özgürlüğü temsil ediyor, rengarenk oluşu da hayatın renklerine bir gönderme yapıyor. Güzel bir çalışma oldu." dedi.

"Sanatımızla akranlarımıza destek oluyoruz"

Öğrencilerden Nisanur Kırmızıgül, arkadaşlarıyla akranlarına destek olmak için bu çalışmaya gönüllü katkı sunduklarını belirtti.

Kırmızıgül, bu odanın hazırlanması için büyük emek verildiğini, odayı renklendirmek için de arkadaşlarıyla ellerinden geleni yaptıklarını, beğenilmesini umut ettiklerini söyledi.

Nazlı Karabulut ise "Sanatımızla akranlarımıza destek oluyoruz. Buraya gelip fırçalarımızı hazırlıyor, boyalarımızın tonlarına ayarlıyor, öğretmenlerimizin kontrolü altında çalışıyoruz." dedi.

Meryem Delioğlu da arkadaşlarıyla bu odaya renk katmak istediklerini belirterek, yaptıkları resimlerle ve boyalarla bu çalışmaya katkı sundukları için mutlu olduğunu ifade etti.???????

Kaynak: AA

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