Sanayi Üretimi Aralık'ta Yüzde 7 Arttı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2024 Aralık ayına ilişkin verilerine göre, sanayi üretimi aralık ayında yıllık yüzde 7 arttı.

TÜİK, Aralık 2024 Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 7 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 8 artış gerçekleşti.

Aylık artış yüzde 5

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2024'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.